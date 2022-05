Cel mai mare spargator de gheata de pe Dunare a ajuns in Portul Galati. A stat trei ani in santier, la modernizare

Nava amiral a flotei fluviale de la Dunarea de Jos, "Stapanul gheturilor", este pregatita sa-si reinceapa misiunile. Dupa trei ani de modernizare si o investitie de aproape 10 milioane de euro, in prezent, este cea mai moderna nava cu clasa de gheata din Romania. "Perseus" este cel mai mare spargator de gheata de pe Dunarea maritima. Remorcherul a fost construit in perioada 1987-1989 la Braila si a intrat in patrimoniul Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos in 1990. Vaporul are 6.600 cai ... citeste toata stirea