Cel mai scump si complex tronson de autostrada din Romania va fi construit de o firma din Galati

O asociere de constructori din Galati si Italia a castigat cea mai scumpa licitatie de autostrada lansata vreodata in Romania. Este vorba despre autostrada Pitesti-Sibiu, tronsonul 3 Tigveni -Cornetu, care va costa peste un miliard de euro. Potrivit CNAIR, firma galateana Tancrad, in asociere cu Webuild Spa (Astaldi), va realiza lucrarile la autostrada Pitesti - Sibiu, tronsonul 3 Tigveni - Cornetu.Contractul are o perioada de proiectare ofertata conform factorului de evaluare de 12 luni si o ... citeste toata stirea