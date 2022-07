Cele 8 investitii pe care vrea sa le faca Primaria Galati cu bani de imprumut

Primaria municipiului Galati intentioneaza sa contracteze o finantare rambursabila interna in valoare de 150.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani pentru a realiza o serie de investitii in municipiul Galati. Contractarea imprumutului va putea fi posibila doar in conditiile in care va obtine votul Consiliului Local Galati care se va intruni in sedinta ordinara joi, 28 iulie 2022.In cazul in care consilierii locali vor fi de acord cu contractarea acestei finantari rambursabile, banii ... citeste toata stirea