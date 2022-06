Celulele stem din sangele ombilical, o noua speranta pentru copiii prematuri (I)

Un studiu asupra utilizarii celulelor stem prelevate din sangele ombilical pentru tratarea afectiunilor care pun in pericol viata copiilor prematuri reprezinta "o mare promisiune", considera echipa de cercetatori australieni, specialisti in pediatrie, care a publicat lucrarea, marti, in jurnalul stiintific Stem Cells Translational Medicine, informeaza Xinhua.Medicul specialist in neonatologie Lindsay Zhou, de la Institutul pentru Cercetari Medicale Hudson din Melbourne, a declarat ca acest ... citeste toata stirea