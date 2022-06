Centre de prim-ajutor in caz de canicula in 9 locatii din Galati

Primaria Municipiului Galati in colaborare cu Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galati organizeaza, in perioada 29.06 - 01.07.2022, un numar de 9 centre de prim-ajutor, ca urmare a atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie "COD GALBEN pentru val de caldura si disconfort termic accentuat" - detalii AICIAceste centre de prim - ajutor sunt situate in urmatoarele spatii: Carrefour - Market incinta Winmarkt; Carrefour - Market Potcoava ... citeste toata stirea