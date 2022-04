Centrul "Respiro" pentru adultii cu handicap grav de la Galati, aproape gata

Centrul "Respiro" pentru persoanele adulte cu handicap grav de la Galati este aproape gata. Spatiul a fost deja amenajat si mobilat, astfel ca in perioada urmatoare pot fi realizate ultimele amenajari interioare si poate demara partea de obtinere a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare, informeaza presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea."Un spatiu ca acasa, in care sa facem tot ceea ce putem sa mai alinam din suferinta, in care sa le oferim celor de acolo atentia, ... citeste toata stirea