Cercetator roman din SUA, despre booster si doza 3 pentru COVID-19: "Nu inseamna acelasi lucru!"

Virusologul Costel Atanasiu, cercetator la Institutul de virusologie The Wistar Institute, in Philadelphia, face o serie de precizari cu privire la booster si doza 3 pentru Covid-19, despre care subliniaza ca "nu inseamna acelasi lucru". Cunoscutul virusolog roman sustine boosterul se foloseste pentru persoanele sanatoase, care au facut ambele doze de vaccin, in timp ce doza 3 este pentru persoanele imuno-compromise."Booster si doza 3 pentru Covid nu inseamna acelasi lucru. Boosterul se ... citeste toata stirea