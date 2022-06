CFR aduce, la Galati, 50 de muncitori din mai multe judete pentru a repara calea ferata larga

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca, in prezent, lucrarile de reparatii la linia de cale ferata Galati Larga Ana - Galati Bazin - Galati Marfuri - Port Docuri (linie cu ecartament larg, in lungime de 3,58 km) si a liniei cu ecartament normal Galati Marfuri - Port Docuri - Siloz (1,16 km) sunt in derulare.Acestea au demarat la data de 6 iunie (anul curent) si sunt executate de Sucursala Regionala CF Galati, in regie proprie, iar termenul de executie este de 60 de zile. ... citeste toata stirea