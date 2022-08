Chefi si artisti de top vin la Street FOOD Festival Galati 2022

Asa cum Monitorul de Galati a relatat AICI, Street FOOD Festival revine la Galati. Astfel, in perioada 1-4 septembrie, in Gradina Publica din Galati, iubitorii bucatariei traditionale si internationale se vor delecta cu preparate delicioase si se vor bucura de concerte cu trupe indragite intre care Bosquito si Byron. Vor fi show-uri culinare sustinute de Chef Foa, Chef Cristi Boca, Chef Munti, degustari, tur ghidat, dar si alte activitati inedite.Mai mult, cei mici se pot juca in voie in ... citeste toata stirea