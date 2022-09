Chirurgul Paul Ichim: "Varstnicii ajung la spital mancati de viermi... la propriu!"

"Cine nu are batrani, sa-si cumpere" spune un proverb romanesc din vremurile in care intelepciunea, experienta, sacrificiul de-o viata al varstnicilor se doreau a fi respectate. Nu numai ca societatea romaneasca nu-si mai pretuieste batranii, dar nici nu-i mai ingrijeste, nu le mai alina suferintele cu o vorba buna si din ce in ce mai multe cazuri nu le mai aduce nimeni nici macar un pahar de apa pentru ca le-au plecat copiii pe alte meleaguri, iar un apel telefonic dat de la sute sau mii de ... citeste toata stirea