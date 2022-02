Cinematograful "Dacia" va fi reabilitat cu fonduri din PNRR

In 2021, Primaria municipiului Galati a castigat, dupa mai bine de 5 ani, procesele privind preluarea cinematografelor "Dacia", "Doina", "Tiglina", "Flacara" si Gradina de Vara. Astfel, cele 5 obiective au fost preluare de la Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor - RADEF de catre municipalitate.Primul cinematograf care va intra in reabilitare este Cinema "Dacia". Construit in anii 1970 - 1980, amplasat in cartierul Micro 20, pe str. Otelarilor, nr. 11, cinematograful are 769 ... citeste toata stirea