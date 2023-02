"Ciocnire" intre generatii la Universitatea "Dunarea de Jos" Galati

Comuniune si dialog intergenerational la Galati. "In zilele premergatoare Praznicului Intampinarii Domnului si apoi al cinstirii Sfantului si Dreptului Simeon si al Sfintei Prorocitei Ana, in Arhiepiscopia Dunarii de Jos, la initiativa Inaltpreasfintitului Parinte Casian, au fost organizate mai multe manifestari in centrul carora au fost venerabilii varstnici din aceasta eparhie.Un astfel de eveniment dedicat pastoratiei persoanelor varstnice, care se inscrie in seria manifestarilor din anul ... citeste toata stirea