Ciocolata Kinder retrasa de la raft in Europa dupa zeci de cazuri de salmonella

Cu doua saptamani inainte de Pasti, cateva zeci de cazuri de salmonella au fost descoperite in Europa, suspiciunile indreptandu-se spre produsele de ciocolata Kinder produse in Belgia si retrase de la comercializare de producatorul Ferrero, informeaza AFP.Grupul Ferrero a informat marti ca a decis sa retraga de la comercializare o serie de produse Kinder fabricate la uzina sa de la Arlon (Belgia) si care erau vandute in Franta, Belgia, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Germania si Suedia.In ... citeste toata stirea