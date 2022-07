Ciorile fac prapad in judetul Braila. Fermier: "Au atacat culturile care arata bine, unde am irigat"

Nu doar seceta extrema da batai de cap fermierilor din judetul Braila. In ultima perioada, sute de hectare de culturi agricole au fost distruse de ciori. Fermierii sunt disperati si cer despagubiri de la stat, avand in vedere ca solutiile de combatere sunt aproape inexistente. Ciorile au facut ravagii si in culturile agricole ale fermierului Neculai Ardeleanu, din Insuratei, judetul Braila. Acesta are 1.600 hectare de teren arabil si reclama ca ciorile i-au distrus 50% din cultura de ... citeste toata stirea