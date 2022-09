Cod galben de inundatii in judetul Galati

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis doua atentionari Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 19 judete. Alertele sunt in vigoare de vineri ora 13.00 pana sambata ora 16.00, respectiv vineri ora 20.00 - sambata ora 24.00. Alte rauri sunt sub doua avertizari Cod galben, in acest caz fiind vorba si despre judetul Galati.Codul portocaliu este valabila in intervalul vineri ora 13.00 - sambata ora 16.00, pe rauri din judetele Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, ... citeste toata stirea