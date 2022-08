COD GALBEN de ploi torentiale, furtuna si grindina la Galati

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare meteorologica de vreme severa, de tip COD GALBEN, cu interval de valabilitate 16 august, ora 12.00 - 16 august, ora 22.00, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferica temporar accentuata, iar printre zonele afectare se afla si judetul Galati.Astfel, potrivit ANM, in zonele montane, in Transilvania, Maramures si Moldova, local in Muntenia si Crisana vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va ... citeste toata stirea