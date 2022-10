Colectare-reciclare cu premii pentru galateni

In lunile octombrie si noiembrie, ECOTIC, alaturi de partenerii sai, organizeaza campanii de colectare deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) in 9 orase si o comuna din judetele Ilfov, Giurgiu, Botosani, Suceava, Bacau, Constanta, Galati si Dambovita.Astfel, in perioada 17 octombrie - 30 noiembrie 2022, ECOTIC, alaturi de partenerii sai, organizeaza campanii marca Orase Curate si Comune Curate in 8 judete din Romania. Aceste campanii sunt organizate cu ocazia Zilei ... citeste toata stirea