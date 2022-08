Insula aparuta in mijlocul Dunarii la Galati are acum o colonie de 31 de pasari flamingo, operele unui artist plastic galatean, Monica Turcu. Ineditul situatiei va trasforma insula in punct de interes pentru cei care fac tururi ghidate pe Dunare. Pasarile realizate din plastic fac parte dintr-un mai amplu proiect al ... citeste toata stirea