Colosul siderurgic Liberty Galati a atins niveluri record de productie in 2021

Combinatul siderurgic LIBERTY Galati, principalul producator integrat de otel din Romania, a anuntat un nivel-record de productie anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent. De asemenea, Furnalul 5 a produs 2,1 milioane de tone de fonta lichida, fiind cel mai inalt nivel atins in ultimii 43 de ani. In urma unui proces de eficientizare operationala si de management, compania a raportat in 2021 un volum total de productie de 2,35 milioane de tone de otel si continua sa creasca nivelul ... citeste toata stirea