Combinatul Liberty Steel Galati a achizitionat energie de la Hidroelectrica pentru anul 2024. Cu ce pret a cumparat MWh

Hidroelectrica a vandut electricitate cu livrare in 2024 cu aproape 700 de lei/MWh, iar pretul obtinut a crescut masiv in nici doua saptamani de la licitatia precedenta, cu acelasi tip de energie si aceeasi perioada de livrare. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din tara, a scos din nou la vanzare pe platforma de contracte bilaterale PCCB-LE Flex patru pachete de energie electrica, cate 5 MW fiecare, cu livrare banda in perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024.