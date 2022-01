Comisarul-sef care a transformat Politia in SRL. Lua spaga pentru programarile la permise si inmatriculari

Politistul primea mita chiar in sediul Serviciul de Permise si Inmatriculari. In total, procurorii anticoruptie au stabilit ca acesta a luat bani, dar si bautura, produse alimentare si cosmetice de nu mai putin de 16 ori in decurs de o luna si jumatate. Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pe Mitica Petcu, comisar-sef de politie in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Galati, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare ... citeste toata stirea