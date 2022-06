Comoara istorica. De ce nava care a servit drept iaht al Casei Regale nu este folosita pentru curse pe Dunare

Prima nava de turism construita in Romania, desi inca perfect functionala, nu poate fi folosita din lipsa de personal. A fost iaht al Casei Regale, iar in ultimele decenii a facut doar croaziere de protocol. Vasul "Borcea" este primul vapor construit in Romania, iar la 108 ani de la lansarea la apa, functioneaza cu piesele originale. Inclusiv motorul pe abur si zbaturile dateaza din acea perioada si sunt in perfecta stare. Vaporul se afla in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Braila, ... citeste toata stirea