Complexul Muzeal Galati ar putea fi modernizat cu fonduri din PNRR

In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Judetean (CJ) Galati, de miercuri, 30 martie 2022, a fost aprobata o ampla investitie de modernizare a sediului principal al Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati "Rasvan Angheluta", unul dintre cele mai mari muzee din tara. Valoarea investitiei este de 15.100.317 lei (TVA inclus)."Pe langa noua sera de plante exotice pe care o construim in acest moment, am pregatit o noua investitie la unul dintre cele mai mari si mai iubite muzee din Galati, ... citeste toata stirea