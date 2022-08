Conacul familiei scriitorului Sadoveanu, ruina cu staif: in saloanele de lux se canta la pian si se organizau serate

De peste trei decenii conacul familiei scriitorului Mihail Sadoveanu a fost abandonat si lasat sa se degradeze. Marele scriitor, cunoscut pasionat de pescuit si vanatoare, venea deseori la Galati. Padurile de pe malul Siretului ar fi fost o sursa de inspiratie pentru romanul "Venea o moara pe Siret" In zona veche a orasului Galati, pe strada Mihai Bravu, langa fostul Palat al Pionerilor, se afla o impunatoare casa boiereasca, cladire construita in perioada interbelica, in anul 1920. Putini ... citeste toata stirea