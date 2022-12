Concert de colinde la Casa Artelor din Galati (FOTO)

Ca umblam si colindam/La multi ani sa va uram/Sa traiti, sa-ntineriti... aceste versuri traditionale au rasunat pline de caldura, in muzica interpretata de corul Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard", la un eveniment gazduit de Casa Artelor din GalatiAcest nou centru cultural, situat in vechea cladire de pe strada Domneasca numarul 58, proaspat renovata, aduce prospetime si interes in peisajul picturii si muzicii galatene si nationale.In acest spatiu cochet, cu arhitectura ... citeste toata stirea