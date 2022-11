Concert de muzica populara la Muzeul eparhial (FOTO)

Seria manifestarilor organizate in luna noiembrie in Arhiepiscopia Dunarii de Jos in contextul implinirii a 30 de ani de cand Sfantul Apostol Andrei este ocrotitorul spiritual al orasului Galati si al acestei eparhii a continuat duminica, 13 noiembrie, cu un eveniment traditional romanesc."Gazda primitoare a Concertul de muzica populara intitulat "Tinerii si hora din strabuni" a fost Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos.Manifestarea cultural-artistica a ... citeste toata stirea