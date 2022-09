Concurs deschis pentru crearea noului logo al Teatrul pentru Copii si Tineret "Gulliver"

In contextul modificarii denumirii Teatrului "Gulliver" din Teatrul de Papusi "Gulliver" in Teatrul pentru Copii si Tineret "Gulliver", este necesara definirea unei noi identitati vizuale, in conformitate cu noul grup de public abordat si cu repertoriul curent al teatrului, informeaza reprezentantii teatrului, prin intermediul unui comunicat de presa."In vederea gasirii variantei optime, Teatrul pentru Copii si Tineret "Gulliver" organizeaza un concurs deschis pentru crearea noului logo. ... citeste toata stirea