Concursul de Impodobit Brazi, pentru scolile gimnaziale si licee. 10 decembrie ultima zi de inscrieri!

Primaria municipiului Galati invita echipele scolilor gimnaziale si ale liceelor sa se inscrie la o noua editie a Concursului de Impodobit Brazi, care se va desfasura in cadrul Targului de Craciun - Feerie de Iarna, in Gradina Publica.Astfel, bradul care va aduna cele mai multe voturi va aduce echipei castigatoare un voucher eMAG in valoare de 3.000 de lei, destinat dotarii scolii participante. Brazii de Craciun vor fi pusi la dispozitie de organizatorul Autentic Events.Regulile concursului: ... citește toată știrea