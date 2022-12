Conferinta medicala internationala la Galati

In perioada 8-9 decembrie, in Sala Auditorium a Complexului Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" din Galati, se va desfasura conferinta internationala "ASPECTE PARTICULARE ETIOPATOGENICE, DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE LA COPII SI TINERI".Evenimentul, organizat de Consiliul Judetean Galati, va reuni personal medical din zona de granita, specialisti in domeniul medical din tara si din strainatate, reprezentanti ai Universitatii "Dunarea de Jos", inclusiv reprezentanti ai Facultatii de ... citeste toata stirea