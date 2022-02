Consultatii gratuite la Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecologie "Buna Vestire", pentru ucrainencele refugiate

Cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecologie "Buna Vestire" (Str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 99) vin in ajutorul refugiatelor din Ucraina. Astfel, medicii ginecologi vor oferi consultatii de specialitate gratuite si in regim de urgenta, pe baza documentelor de identitate si, dupa caz, a documentelor medicale. Conducerea unitatii medicale a pus la dispozitie in acest scop numarul de telefon 0236.413.131.IPrimaria municipiului Galati a primit pana acum un numar de 100 de ... citeste toata stirea