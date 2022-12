"Contrabanda e boala grea", la Galati

In primele 9 luni ale anului 2022, conform site-ului www.stopcontrabanda.ro la nivel national au fost indisponibilizate 61.217.402 tigarete. Din totalul acesta, la nivelul Politiei de Frontiera au fost descoperite 37.301.884 tigarete. La frontiera cu Republica Moldova, in perioada analizata au fost retinute 2.637.231 tigarete (123.440 de catre structurile din judetul Galati), in crestere cu aproximativ 21% fata de primele 9 luni ale anului 2021, cand au fost descoperite 2.174.010 tigarete. ... citeste toata stirea