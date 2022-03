Controale in magazinele care au triplat pretul la ulei. Ministrul Economiei, la Galati: "Avem stocurile necesare"

Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat, duminica, la Galati, ca incepand de luni se vor face controale in supermaketuri dar si la distribuitorii online de ulei alimentar, care au dublat si triplat preturile in ultimele zile. "Avem stocurile necesare suficiente", da asigurari ministrul. Dupa isteria de la statiile de carburanti, a aparut isteria uleiului alimentar. Aflat la Galati, ministrul Economiei, Florin Spataru, a transmis ca populatia Romaniei nu are niciun motiv de panica ... citeste toata stirea