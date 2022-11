Copiii din Romania vor beneficia GRATUIT de consiliere psihologica si psihoterapie

Copiii din Romania pot beneficia - in premiera - de consiliere psihologica si psihoterapie in mod gratuit, a anuntat Guvernul Romaniei. Peste 70.000 de ore de terapii - interventie psihologica si psihoterapeutica - sunt disponibile copiilor din Romania prin intermediul Programului National "Din grija pentru copii".Hotararea de Guvern privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de interventie psihologica si psihoterapeutica si modalitatile de inscriere in Programul nationalaEuro" ... citeste toata stirea