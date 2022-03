Copil de 11 ani ani lovit in drum spre scoala de o masina. Victima a ajuns la spital

Un elev de 11 ani, din Galati, a fost lovit de o masina, in timp ce traversa strada pe marcajul pietonal din dreptul scolii. Victima a ajuns la spital, pentru ingrijiri medicale. Accidentul s-a produs miercuri, 30 martie, in jurul orei 08.00, pe strada Rosiori, din centrul orasului Galati. Un copil de 11 ani a fost lovit de masina, chiar in timp ce se afla pe trecerea de pietoni."Din primele verificari facute de politistii Biroului Rutier Galati, sositi la fata locului, a rezultat ca victima, ... citeste toata stirea