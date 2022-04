Copil de cinci ani, in coma la spital dupa ce a fost izbit in plin de o masina

Accident grav in judetul Galati. Un copil de cinci ani a ajuns in stare extrem de grava la spital, dupa ce a lovit in plin de o masina. Victima a fost transportata cu elicopterul SMURD. Nenorocirea s-a produs luni, 25 aprilie, in localitatea Ghidigeni, din judetul Galati. Un copil de cinci ani a fost lovit de o masina, soferul neputand sa evite impactul. La fata locului, a fost solicitat de urgenta elicopterul SMURD, care l-a transportat pe copil la Spitalul de Pediatrie din Galati. Potrivit ... citeste toata stirea