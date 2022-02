Copil lovit cu o scandura in cap pana la inconstienta. Ce s-a intamplat cu agresorul

Un barbat din Galati a fost arestat preventiv pentru tentativa la omor dupa ce a lovit de mai multe ori un copil cu o scandura in cap, in urma a ceea ce procurorii numesc "un conflict spontan". Un galatean a ajuns dupa gratii dupa ce a comis un gest de o violenta extrema. In urma unui conflict cu un copil, l-a lovit pe acesta cu o scandura in cap pana aproape l-a omorat."Din probele administrate pana la acest moment al urmaririi penale a rezultat ca, la data de 22.02.2022, pe fondul unui ... citeste toata stirea