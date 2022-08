Coreea de Nord sustine ca a invins pandemia de coronavirus

La trei luni de la prima confirmare a unui focar de coronavirus in Coreea de Nord, autoritatile spun ca au invins virusul, informeaza DPA.Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat miercuri victoria in batalia pentru eradicarea noului coronavirus in cadrul unei reuniuni nationale privind masurile pentru combaterea epidemiei, care a avut loc la Phenian, a relatat joi media de stat.Kim a declarat, potrivit presei, ca actiunile impotriva virusului s-au incheiat, dar Coreea de Nord trebuie sa ... citeste toata stirea