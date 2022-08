Coronavirus: Un milion de decese la nivel mondial incepand din ianuarie 2022

Pandemia de COVID-19 a provocat inca un milion de decese la nivel global incepand din luna ianuarie a acestui an, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care indeamna guvernele lumii sa isi accelereze campaniile de vaccinare, in contextul in care o treime din populatia mondiala nu este inca vaccinata impotriva noului coronavirus, informeaza AFP."Am depasit pragul tragic de 1 milion de decese cauzate de COVID-19 de la inceputul acestui an", a declarat directorul general al OMS, ... citeste toata stirea