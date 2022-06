Creste numarul localitatilor din judetul Galati in care apa potabila a fost restrictionata

Pe fondul secetei prelungite din aceasta perioada, societatea APA CANAL SA restrictioneaza furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila in unele localitati din judetul Galati. Daca, in prima faza, au fost restrictionate trei comune, pe zi ce trece fara ploaie creste numarul localitatilor in care apa potabila este furnizata doar cateva ore pe zi.Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al societatii APA CANAL, Cornelia Arnautu, in acest moment, localitatile in care este ... citeste toata stirea