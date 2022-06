Cunoscutul realizator si prezentator TV, Cristi Brancu va prezenta in zilele de 11 si 12 iunie evenimentul Zilele Galatiului.(Citeste si Se prelungesc Zilele Galatiului 2022! Inca o zi de concert pe scena de la EliceAstfel, Cristi Brancu va urca in fata galatenilor pe scena de pe Faleza Superioara, de la Elice, si ii va chema in fata publicului, incepand cu ora 18.00, pe ... citeste toata stirea