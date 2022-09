Criza de medicamente in spitalele si farmaciile din Romania

Este criza de medicamente in spitale si farmacii. Producatorii din industria farmaceutica spun ca de vina este politica preturilor. Legea cere ca ele sa fie calculate in functie de cele mai mici preturi din Uniunea Europeana. Lipsa anumitor medicamente creaza deja probleme in unele spitale din tara. Din aceasta cauza la Constanta, spre exemplu, au fost amanate toate operatiile care nu sunt urgente, noteaza digi24.ro.In 2022 au fost cele mai multe intarzieri in aprovizionarea cu medicamente ... citeste toata stirea