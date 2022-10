Cu groaza-n ochi, peste 300 de pensionari din Galati au cerut cresterea pensiilor in strada

Peste 300 de pensionari, dar in doua transe, au protestat astazi in piata din fata Prefecturii impotriva Guvernului si a presedintelui Iohannis caruia i-au cerut demisia. Protestul pleaca de la scaderea nivelului de trai pana la limita de subzistenta in timp ce preturile la alimente si energie le face viata aproape imposibila.Primii care au ocupat piata din fata Prefecturii au fost Alianta Europensionarilor din Romania. Ei au solicitat Guvernului sa-si respecte obligatia constitutionala ... citeste toata stirea