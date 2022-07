Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic un autoturism pe DC 86, in interiorul satului Toflea, judetul Galati, care era condus de un barbat cu varsta de 27 ani.La verificarea documentelor prezentate si dupa interogarea bazelor de date ale Politiei Romane, s-a constatat ca permisul de conducere pentru categoriile AM, A1, A2, A, ... citeste toata stirea