Cu sotul ramas sa lupte in razboi, o mama din Ucraina cu 6 copii a ajuns singura in Romania

Organizatia Salvati Copiii Romania a acordat asistenta umanitara pentru 350 de copii ucraineni si familiile lor, la punctele de frontiera cu Ucraina. Dintre acestia, aproximativ 60 sunt solicitanti de azil. Alte 400 de femei au primit sprijin, in punctele de frontiera de la Sighet, Siret, Giurgiulesti si Isaccea.Antalya are sase copii si a ajuns cu ei in siguranta in Romania. Sotul a ramas in Ucraina, sa lupte in razboiul care ii alunga pe tot mai multi copii departe de casele lor."Cand am ... citeste toata stirea