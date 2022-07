Cultura de zmeura si mure parjolita de canicula. Fermier: "Pierderile sunt de cel putin 40 la suta"

Temperaturile extreme si lipsa preciptatiilor au afectat cultura de zmeura si mure a unui tanar fermier din Galati. Caldura excesiva a uscat fructele, iar pierderile sunt in proportie de cel putin 40 la suta. George Bodea este un tanar fermier de 33 de ani, din Galati, care in urma cu cativa ani a infiintat o cultura de fructe de padure bio, la marginea orasului. El a renuntat la o cariera de succes in arhitectura navala pentru a se apuca de agricultura, o pasiune mai veche. A luat in arenda un ... citeste toata stirea