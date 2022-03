Cultura URIASA de cannabis, in locuinta unui galatean (VIDEO)

La data de 17 martie 2022, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Galati, au efectuat o perchezitie domiciliara, in judetul Galati, la o persoana banuita de trafic de droguri de risc, in forma continuata.In urma acesteia, au fost descoperite si ridicate aproximativ 300 de plante de cannabis si 1.830,20 de grame de cannabis, sub forma de muguri.De asemenea, in locuinta perchezitionata, au fost descoperite o instalatie ... citeste toata stirea