Cum a ajuns celebra moara cu abur de pe faleza Dunarii construita de Anghel Saligny

Moara Violatos, construita in 1898 de Anghel Saligny, pe malul Dunarii, aproape de Portul Braila, a fost cea mai mare moara pe baza de abur din estul Europei. Cladirea este monument istoric, insa de peste doua decenii este in stare de degradare Celebra moara de pe Faleza Dunarii din Braila are o istorie zbuciumata. Proprietarul ei a fost familia Violatos, care s-a stabilit in Braila la inceputul anilor 1800. Aceasta se ocupa cu comertul cu grane si, dupa o scurta perioada de colaborare cu o ... citeste toata stirea