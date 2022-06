Cum a ajuns "Frumusita" cea mai urata gara din Romania. De ce vrea CFR sa scape de monumentul istoric

Abandonata si vandalizata ani la rand, gara din comuna Frumusita, edificiu-monument istoric, este astazi o ruina si prezinta un pericol pentru putinii calatori care mai ajung in zona. CFR a solicitat declasarea cladirii si intentioneaza sa scape de ea. Gara din Frumusita are o istorie zbuciumata. Aflata la lini ferata Galati-Barlad (una dintre cele mai vechi din tara) fost construita in 1895 si a fost grav avariata de bombardamentele aviatiei americane, in timpul celui de-al Doilea Razboi ... citeste toata stirea