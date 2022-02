Cum erau amenintate victimele temutilor escroci prin metoda "Acoperisul": "Firma este a lui Sile Camataru"

O sentinta prin care patru persoane au fost condamnate pentru inselaciune prin metoda "acoperisul" scoate la iveala modul in care erau amenintate victimele in momentul in care refuzau sa faca jocul escrocilor. Una dintre victime a fost amenintata chiar cu "Sile Camataru". Curtea de Apel Galati a pronuntat in cursul lunii decembrie 2021 sentinta finala in dosarul uneia dintre cele mai periculoase grupari de escroci prin metoda "Acoperisul". Procurorii DIICOT au trimis in judecata patru membri ai ... citeste toata stirea