Cum obtinem pacea interioara. De ce spun psihologii ca este mai importanta decat iubirea si fericirea

O vorba din batrani spune "cum esti in interior, asa te vei manifesta si in exterior". Multi dintre noi au fost distrasi in ultimii ani de ceea ce se intampla in exterior, mai ales dupa izbucnirea pandemiei si, mai nou, a conflictului ruso-ucrainean si s-au preocupat putin sau deloc de propriul interior. Este necesar ca fiecare dintre noi sa se intoarca la introspectie si sa descopere de ce are nevoie pentru a-si redobandi pacea interioara, astfel incat sa poata transmite aceasta stare si in ... citeste toata stirea